"Це позиція": олімпійський чемпіон із Донецька закликав співгромадян переходити на українську

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв відмовився спілкуватися мовою країни-агресорки у публічному просторі та закликав українців наслідувати його приклад.

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв вирішив перейти на українську мову у публічному просторі.

Про це гімнаст розповів у інтерв'ю "Суспільному".

"Після 24 лютого ми з друзями вирішили час від часу спілкуватися українською мовою. Тому що я практично не спілкувався нею і майже не знав, але після всіх цих подій вирішили переходити на українську. Тому що це позиція, яку потрібно висловлювати публічно. Звичайно, вдома ти можеш спілкуватися російською, але в публічному просторі, у місті ти маєш говорити державною мовою. У побуті ще спілкуюся російською, тому що мені важко 24/7 говорити українською", – сказав Верняєв.

28-річний уродженець Донецька є олімпійським чемпіоном 2016 року на брусах, чемпіоном світу 2014 року на брусах, шестиразовим чемпіоном Європи та дворазовим чемпіоном Європейських ігор.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Верняєв одразу став на захист України. Окрім того, він закликав повністю ізолювати Росію від міжнародного спорту.

Також повідомлялося, що український олімпійський чемпіон висміяв російського гімнаста Івана Куляка за те, що представник країни-агресорки вийшов на путінський мітинг в "Лужниках" sз чужою медаллю.

Читайте також:

"Війна все ще йде": зірковий британський тенісист, який співчував гравцям країн-агресорок, пожертував 300 тисяч доларів українським дітям

"Усі ці санкції не можуть мати юридичної сили": в РФ влаштували істерику щодо відсторонення спортсменів та згадали про людські права

"Хто знає плани путлерів": Долгополов показав, як вчиться метати гранати та стріляти з автомата (відео)