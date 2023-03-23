"Це просто божевілля": Джошуа різко відреагував на зрив титульного бою Усик – Ф'юрі

Ентоні згадав, як йому двічі не вдавалося домовитись про поєдинок із співвітчизником.

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа прокоментував зрив поєдинку між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Ей Джей пригадав, як теж опинився в схожій ситуації, коли двічі не зумів домовитися про поєдинок з "Циганським королем".

"Погляньте, через яке лайно вони зараз проходять. Це просто божевілля. Добре, що люди справді можуть бачити все те лайно, з яким доводиться миритися, щоб влаштувати бій. А ми з Усиком провели два успішні поєдинки.

Не можу сказати, що я просто збираюся сидіти і чекати цього дивака Тайсона. Є й інші чудові бої, які я можу провести. Без Ф'юрі в моєму послужному списку я не прокинуся завтра в сльозах і не вбиватимуся з горя всю свою боксерську кар'єру. Якщо він "за", то і я "за", якщо ні – добре.

Я двічі був у такій ситуації, але люди цього не пам'ятають. Я повинен був битися з Тайсоном перед поєдинком з Усиком. Вперше він знявся через судові розгляди, арбітраж з Вайлдером, все повисло в повітрі. Потім у нас був запланований бій в грудні. Чи відбудеться взагалі коли-небудь наш поєдинок?", – наводить слова Джошуа видання Daily Star.

Поєдинок між Усиком і Ф'юрі повинен був відбутися 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Вемблі", однак українець і британець так і не змогли погодити умови контракту на бій.

Усик прийняв ультиматум Ф'юрі щодо розподілу гонорару за титульний бій за схемою 70% на 30% на користь британця. Пізніше Ф'юрі поставив Усику нову умову для проведення титульного бою – відсутність опції реваншу в контракті на поєдинок.

У відповідь команда українця висунула британцю зустрічний ультиматум: або Ф'юрі підписує угоду і поєдинок відбудеться 29 квітня, або ж Олександр битиметься з іншим суперником.

Після того, як поєдинок з Ф'юрі зірвався, Усик збирається зосередитися на обов'язковому захисті поясів і повернутися до рингу в червні-липні цього року. Суперником українця може стати обов'язковий претендент за лінією WBA британець Даніель Дюбуа.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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