"Це просто політика?": Долгополов емоційно відреагував на страту росіянами українського полоненого

Колишня перша ракетка України Олександр Долгополов відреагував на резонансне відео страти українського полоненого російськими окупантами.

У жорстокому ролику, який розлетівся соцмережами, російські терористи знущаються з українського полоненого військовослужбовця та відрізають йому голову.

Долгополов, який зараз воює в лавах ЗСУ, поширив відео на своїй сторінці в Twitter і закликав показати його всім, хто все ще вважає, що "спорт поза політикою".

"Росіяни обезголовили українського солдата. Це треба показати всім клоунам, які тримають спорт подалі від політики, без розмиття. Це просто політика, чи не так? Також дивно, що ми досі ми не можемо отримати сучасні літаки та ракети великої дальності для боротьби з цим злом", – написав Долгополов.

Окупанти жорстоко стратили українського військового

Нагадаємо, пізно ввечері 11 квітня у Мережі з'явилося жорстоке відео страти українського військовополоненого росіянами. Перед цим вони його катували, а потім відрізали ще живому голову.

Президент Володимир Зеленський емоційно відреагував на відео у Мережі, на якому окупанти відрізають голову полоненому. Він наголосив, що відео страти українського захисника повинен побачити увесь світ та реагувати.

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