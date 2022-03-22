"Це просто шматок металу": Горуна готовий продати медаль Олімпіади-2020 заради допомоги ЗСУ

Український каратист з перших днів російського вторгнення боронить країну зі зброєю в руках.

Український каратист Станіслав Горуна заявив про готовність продати бронзову медаль Олімпіади-2020 в Токіо, щоб допомогти Збройним силам України.

"Чи готовий продати медаль для допомоги армії? Звичайно. Я просто не знаю як це оформити. Якщо хтось хоче придбати - будь ласка, звертайтеся. Медаль - це просто шматок металу", - сказав Горунав інтерв'ю Fanday.net.

33-річний львів'янин від початку війни вступив до лав Збройних сил України, аби захищати країну від російських окупантів.

"Я у Львові в листопаді 2019 року підписав контракт із ЗСУ. І я завжди представляв ЗСУ на змаганнях. Тому, коли це все почалося, мені зателефонували з військової частини о 5 ранку. Я швидко зібрався і поїхав до частини для отримання інструкцій щодо подальших дій. Від першого дня нам видали зброю та розповіли, що кожен має робити. Зараз я перебуваю в тій частині.

Ранок розпочинається із шикування. Командування перевіряє чи всі на місцях, після чого розставляють наряди. Ми перебуваємо у військовій частині і патрулюємо по периметру, вступаємо у добові наряди. Добу стоїмо, а потім відпускають на добу додому виспатися.

Чи можуть згодом відправити на передову? Звичайно! Ми зараз самі собі не належимо. Ми підпорядковуємося старшим офіцерам, які володіють певною оперативною інформацією і ухвалюють рішення. Я звичайний солдат. Що скажуть, то й буду робити", - розповів каратист.

Раніше повідомлялося, що Горуна звернувся до росіян із закликом піднятися і повалити путінський режим.

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