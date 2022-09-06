"Це просто словесна діарея": катмен Усика відреагував на пропозицію Ф’юрі вийти на ринг з Джошуа

Расс Амбер, катмен чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, прокоментував пропозицію володаря титулів WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) до свого співвітчизника Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) проведення очного бою.

"Отже, дозвольте мені бути відвертим. Тайсон Ф’юрі, який в останньому поєдинку здобув легку перемогу в квітні, хоче провести бій у грудні, через 9 місяців після попереднього бою.

Він кидає виклик Олександру Усику та Ентоні Джошуа, які билися лише 3 тижні тому. Кожен на Землі, включаючи Ф’юрі, знає, що це просто словесна діарея", - написав Анбер у Twitter.

So let me get this straight, @Tyson_Fury who last fought an easy win in April, and wants to fight in December, 9 months later, is challenging either @usykaa and @anthonyjoshua who both just fought 3 weeks ago. Everyone on earth, including Fury, knows its just verbal diarrhoea! — Russ Anber (@RussAnber) September 6, 2022

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Наразі в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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