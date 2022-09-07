"Це проти правил": WBC не проти, якщо Ф'юрі вийде на ринг з Джошуа, однак не зможе призначити цей захист титулу

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що в рамках добровільного захисту титулу надважкої ваги Тайсон Ф'юрі може вийти в ринг проти Ентоні Джошуа, а не Олександра Усика.

Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман висловився про потенційний поєдинок британців Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Він зазначив, що WBC не може призначити цей бій.

"Ф'юрі у квітні провів обов'язковий захист, тому WBC не може призначити бій проти Джошуа. Це буде проти правил та прав чемпіона Але він може провести добровільний захист титулу проти Джошуа. Ми розуміємо, що це великий бій двох британців. Це дуже цікавий поєдинок. Безсумнівно, зараз Ф’юрі – найкращий надважковаговик, і він на своєму піку", - зазначив Сулейман у коментарі Sky Sports.

Раніше Усик заявив, що його цікавить лише бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас українець розповів, що цього року вже не планує виходити на ринг. Кримчанин має намір залікувати старі травми та повністю відновитися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю. У відповідь Ф'юрі запропонував Джошуа побитися у грудні цього року.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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