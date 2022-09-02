"Це пряме нехтування принципами Хартії": Лавров заговорив про відсторонення російських спортсменів, спотворивши слова президента МОК

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров висловився щодо "бану" російських спортсменів, які були відсторонені від змагань під егідою Міжнародного олімпійського комітету через повномасштабне вторгнення військових із їхньої держави до України.

Лавров явно дав зрозуміти, що вважає війну в Україні політичною подією, а не свідомим геноцидом українців та військовим злочином з боку країни-агресорки. До того ж, він спотворив слова президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха.

Про це Лавров заявив в інтерв'ю пропагандистському інформаційному агентству ТАСС.

"Коли президент МОК каже, що ми вирішуватимемо питання щодо участі російських і білоруських спортсменів у наших заходах пізніше залежно від того, як складатиметься політична ситуація, це пряма зневага принципами Хартії МОК, яка включає неприпустимість залучення будь-яких політичних міркувань та політичних моментів у розвиток спортивного руху та спортивних федерацій.

Це пов'язано з конкуренцією, я думаю, не меншою мірою, ніж з бажанням "покарати" РФ і Білорусь, прибрати конкурентів", - сказав Лавров.

Зазначимо, Бах жодного слова не сказав про політику, коли згадував відсторонення спортсменів із РФ та Білорусі. Очільник МОК підкреслив, що в умовах агресивних військових дій Росії в Україні в спортивному співтоваристві не може бути місця для представництва цієї країни. Це ж стосується і Білорусі, яка допомагає РФ атакувати Україну.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, голова МОК рекомендував міжнародним федераціям не допускати спортсменів країн-агресорок до змагань.

Зовсім нещодавно член Міжнародного олімпійського комітету Крейг Ріді висловив переконання, що якщо військова агресія РФ проти України триватиме, то шанси спортсменів з Росії та Білорусі взяти участь в Олімпійських іграх-2024 впадуть фактично до нуля.

На останніх літніх (Токіо-2020) та зимових (Пекін-2022) Олімпійських іграх спортсмени з Росії виступали в нейтральному статусі через систематичне порушення РФ антидопінгових правил. Росіянам було заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР (Олімпійського Комітету Росії - прим), яку розшифровувати заборонено.

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