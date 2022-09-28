"Це рішення допоможе Україні": у "Шахтарі" жорстко засудили ФІФА за неоднозначну позицію щодо РФ

Так, функціонер "гірників" вкотре закликав ФІФА виключити Росію зі списку членів організації.

"Я не знаю, що ще потрібно зробити Росії, щоб ФІФА відреагувала належним чином. Весь світ повинен сказати ФІФА: "Хлопці, давайте щось змінимо".

ФІФА діє майже як монополія. Ви не знайдете жодної людини, яка за щось відповідає. Ви не можете знайти людину, яка могла б вам відповісти. Ми не можемо знайти людину, яка могла б сісти з нами за стіл і сказати: "Добре, у вас є проблеми, давайте сядемо разом, вирішимо це і це". Така глобальна організація повинна діяти не так.

Відсторонення Росії від Чемпіонату світу з футболу - це тимчасовий акт. Але якби вони, наприклад, виключили Росію з ФІФА, то це було б рішення, яке б справді допомогло Україні. Це тому, що нам потрібно воювати на всіх напрямках, а не тільки солдатам на полі бою. Це було рішення, якого ми очікували від ФІФА. Але, як відомо, рішення немає", - сказав Палкін в інтерв'ю The Athletic.

Також генеральний директор "Шахтаря" заявив, що вважає помилкою рішення дозволити Росії прийняти Чемпіонат світу 2018 року. За його словами, це переконало кремлівського диктатора Володимира Путіна в можливості продовжити агресію проти України, що в підсумку призвело до повномасштабного вторгнення.

"Всі мали звернути увагу на те, що відбувається, і всі мовчали. Ви бачите, що сталося далі, і стає зрозуміло, що 2018 рік був великою помилкою. Путін робив усе це в Криму і чекав на реакцію європейських організацій, але великої реакції не було.

Це одна з причин того, що сталося 24 лютого, коли відбулось повномасштабне вторгнення до України. Це пов'язані історії. Якби 2014 року була сильна реакція з боку всього Європейського Союзу, таких організацій, як ФІФА, з усього світу, можливо, ця війна ніколи б не відбулась.

Але я кажу вам на 100 відсотків, коли ФІФА дозволила Росії провести Чемпіонат світу 2018 року, Путін повірив і вирішив, що його дії нормальні, що він може робити подальші кроки", - сказав Палкін.

Раніше УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Пізніше УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23. Також збірну Росії не допустили до жеребкування Євро-2024.

Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.

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