"Це російська школа": суперник збірної України у 1/4 фіналу Чемпіонату світу з волейболу відзначився дивакуватою заявою

Зокрема, помічник головного тренера команди Словенії Зоран Кедачич відзначив сильні сторони українців, але водночас назвав їхній стиль "російською школою".

Його слова наводить RTV Slovenia.

"Вони культивують жорсткий стиль гри. Це російська школа волейболу. Вони недотягують до росіян у зрості, але вони дуже стрибливі.

У них є два незручні волейболісти-шульги (йдеться про Василя Тупчія та Олега Плотницького, прим.). Обидва – високого рівня, швидкі, зі швидкою лівою рукою, і за цим треба пильнувати". Також Кедачич зазначив, що завданням словенців буде "примусити робити помилки".

Один з лідерів збірної Словенії Ян Козамернік також упевнений, що Україна – сильний суперник, від якого можна очікувати великого тиску.

"Вони однозначно дуже сильні фізично, потужно грають у блоці й точно не даватимуть нам реалізувати легкі м'ячі. Ми знаємо, що, якщо в них не піде подача, вони чинитимуть на нас сильний тиск. Ми мусимо їх стримати, не дати їм заробити легкі очки. Якщо ми добре подаватимемо й захищатимемося на їхній подачі, ми будемо на шляху до успіху. Нам необхідно застосовувати наш технічний клас", - зазначив Козамернік.

Чвертьфінальний поєдинок ЧС між Україною та Словенією розпочнеться у середу, 7 вересня, о 22:00 за київським часом;

У 1/8 фіналу "синьо-жовті" розбили Нідерланди (3:0) , а Словенія розібралася з Німеччиною (3:1);

, а Словенія розібралася з Німеччиною (3:1); Інші пари півфіналістів визначаться у поєдинках Італія – Франція (на переможців цього матчу може потенційно вийти Україна, якщо обіграє Словенію), Аргентина – Бразилія та Польща – США.

Додамо, що чинним чемпіоном світу з волейболу є Польща, яка у фіналі 2018 року перемогла Бразилію.