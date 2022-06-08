"Це руйнуватиме його базу": екстренер Ф'юрі вказав на важливу деталь, яка може допомогти Джошуа перемогти Усика

"Це руйнуватиме його базу": екстренер Ф'юрі вказав на важливу деталь, яка може допомогти Джошуа перемогти Усика

Колишній тренер чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі Бен Девісон розповів, яким чином Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО), може перемогти Олександра Усика (19-0, 13 КО) у реванші.

Він дав кілька порад британському боксеру, які, на його думку, можуть допомогти перемогти українця.

"Насамперед Джошуа треба працювати над своїм положенням на рингу. Йому необхідно бути достатньо зібраним, щоб розуміти, що відбувається. Дуже важливо, щоб він був здатний зламати ритм Усика.

Іноді це змушуватиме Олександра перебудовуватися й руйнуватиме його базу, а Джошуа зможе використати це як свою перевагу. Він перейде в атаку та ускладнить Усику пророкування своїх дій, через що Олександру буде складніше контратакувати. Я думаю, що Ентоні міг би діяти компактніше, але природне протистояння ортодоксу й шульги призводило б до розмінів ударною рукою.

Ентоні міг би використовувати це як свою перевагу, якби розумів, чого чекати. Втім, Усик дуже добре працює ударною рукою. Я думаю, що для Джошуа життєво важливо перехоплювати ініціативу в ці моменти. Йому треба створювати можливості та знати, коли атакувати", – цитує Девісона Mirror.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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