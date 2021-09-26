"Це ще не найкраща моя версія": перші слова Усика після перемоги над Джошуа

"Це ще не найкраща моя версія": перші слова Усика після перемоги над Джошуа

34-річний українець заволодів трьома найпрестижнішими поясами в надважкій вазі.

Український боксер Олександр Усик прокоментував свою перемогу над британцем Ентоні Джошуа в бою, де на кону стояли пояси IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

Одразу після оголошення рузультату бою Сашко в ринзі не стримав емоцій та розплакався.

"Це означає дуже багато для мене. Бій минув саме так, як і і припускав. Було декілька моментів, коли Джошуа затискав мене, але це незначні речі. Не було завдання зупинити бій в 12-му раунді. Спочатку я хотів це зробити, влучив, кинувся, але мій тренер привів мене до тями.

Єдине, що я хотів зробити - це прославити Господа. Ця перемога від нього.

Сьогодні наша з дружиною річниця - 12 років тому в цей день я освідчився їй. Наразі я хочу додому, бо я готувався до цього поєдинку від січня і був мало зі своєю сім'єю, зі своїми дітьми. Я хочу спостерігати, як вони бавляться, кричать, бруднять одяг. Зараз я не думаю про реванш. Це була ще не найкраща моя версія", - додав Усик.

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 . В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Ей Джея врятував фінальний гонг.

. В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Ей Джея врятував фінальний гонг. Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразки.

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