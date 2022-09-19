"Це що за х**ня?": футболіст "Шахтаря" обурився російським прапором у Берліні (фото)

Захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля не стримав своїх емоцій, побачивши російський триколор над будівлею посольства РФ у німецькій столиці.

Під час прогулянки Берліном чемпіон світу U-20 наткнувся на прапор Росії над будівлею посольства країни-агресорки. Це викликало у Юхима гнівну реакцію.

"Іду я Берліном і бачу отаку х**ню. Це що таке?", - обурився Конопля у себе в Instagram.

Зазначимо, що, попри повномасштабне вторгнення РФ до України, більшість держав усе ще зберігають дипломатичні стосунки з країною-окупанткою.

Додамо, що 23-річний Конопля не потрапив до заявки збірної України на вересневі матчі Ліги націй, тому зараз має час для відпочинку.

У нинішньому сезоні Юхим взяа участь у 5 поєдинках "Шахтаря" у всіх турнірах, забив 1 гол.

Раніше повідомлялося, що Російський футбольний союз (РФС) вимагає від УЄФА дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова через слова про війну.

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