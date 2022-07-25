"Це щось інше": Джошуа пояснив, чому програв Усику в першому бою

Британець Ентоні Джошуа висловився про свою поразку в першому поєдинку проти українського боксера Олександра Усика.

Ей Джей визнав, що судді справедливо віддали перемогу українцю. Британець зазначив, що складність боксувати проти Усика полягала в тому, що Олександр - шульга.

"Він почав дуже швидко. Боксувати проти шульги - це щось інше. У своїй кар'єрі я провів більшість боїв з боксерами з традиційною стійкою.

Ми повинні приділяти величезну увагу захисту, але це може тебе привести в ту точку, коли ти не будеш контролювати бій. Я намагався контролювати дистанцію. Я знав, що буде некомфортно. У якийсь момент у мене заплило око. Але це нормально, ми створені для цього.

Він виграв перші два раунди, я - третій. Думаю, з 12 раундів він взяв, скажімо, сім, а я п'ять. Мета була виграти і виграти переконливо", - сказав Джошуа в інтерв'ю YouTube-каналу JD Official.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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