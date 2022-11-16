"Це шок": Беленюк і Верняєв обурилися закликом голови МОК допустити російських спортсменів до змагань

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби Жан Беленюк і володар "золота" Ріо-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв прокоментували ганебний заклик президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха повернути росіян і білорусів до міжнародного спорту.

У своїх соцмережах українські спортсмени "рознесли" заяву Баха на саміті G20, в якій очільник МОК закликав світових лідерів підтримати політичний нейтралітет у спорті, який би дозволив атлетам з усіх країни брати участь у змаганнях, незважаючи на будь-які міжнародні конфлікти чи війни.

"Саме в цей час, поки Росія випускає понад сотню ракет по території нашої держави, і ми маємо вже перших жертв, пан Бах, який наразі очолює МОК, на саміті G20 заявляє, що треба відходити від практики недопущення спортсменів з Росії та Білорусі на міжнародні змагання.

Я не можу зрозуміти, де заява головного олімпійця нашої країни стосовно цих слів? Де заява міністра молоді та спорту, який постійно розповідає, що у них чудова комунікація, вони працюють постійно 24 на 7 задля допомоги українським спортсменам, задля просування проукраїнської позиції?

Саме зараз нам необхідна ця проукраїнська позиція і ці заяви, ця комунікація. Саме зараз, в цей день, коли Росія атакує. В цей час, коли пан Бах заявляє про можливий допуск спортсменів з цих країн-терористок на міжнародну арену", - сказав Беленюк у відеозверненні.

"Заява Томаса Баха – це шок для українських спортсменів, а відсутність реакції очільників українського спорту робить цей шок трагедією", – написав Беленюк під відео.

"В Україні обстрілюють мирні будинки, у підвалах сидять діти, а світ закликає вважати Росію нормальною. Звідки така несправедливість?" – написав Верняєв.

instagram.com/verniaiev13

Також титулований гімнаст опублікував в Instagram відео з бомбосховища, де юні українські спортсмени змушені ховатися від російських ракетних ударів замість того, щоб тренуватися та виступати на змаганнях.

"Для особливо тупих, хто запитує, то в чому різниця між українськими та російськими спортсменами, так зрозуміліше? Сьогодні стартував чемпіонат України серед дівчат. Вони не змогли виступити через обстріл України російськими ракетами і натомість сидять у підвалах", – написав Верняєв.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, голова МОК рекомендував міжнародним федераціям не допускати спортсменів країн-агресорок до змагань. Однак у червні Бах зробив резонансну заяву про те, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип "спорт поза політикою" та унеможливлює "чесність проведення змагань".

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