"Це сором": гравці "Челсі" ледь не побилися за право виконати пенальті в матчі з "Евертоном" (відео)

Одноклубники Михайла Мудрика довго сперечалися, хто ж битиме одинадцятиметровий.

Курйозний епізод стався під час матчу 33-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) між "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика та "Евертоном" ще одного нашого співвітчизника, захисника Віталія Миколенка.

У другому таймі, за рахунку 4:0 на свою користь, лондонський клуб заробив пенальті – проти Ноні Мадуеке порушили правила у штрафному майданчику "ірисок".

Сам постраждалий хотів виконати одинадцятиметровий, проте його одноклубник Ніколас Джексон спробував вихопити м'яч, а потім почав умовляти партнера, аби самому пробити пенальті.

На цьому все не закінчилося. До Мадуеке підійшов Коул Палмер і попросив у нього м'яч для пробиття пенальті. Ноні намагався заперечити, але зрештою капітан "синіх" Конор Галлахер забрав у нього м'яч і віддав його Палмеру.

Після цього у ситуацію знову втрутився Джексон і хотів забрати м'яч уже в Палмера, однак той відштовхнув його рукою. В підсумку Галлахер відтіснив Мадуеке і Джексона від 11-метрової позначки, давши Палмеру можливість нарешті пробити пенальті.

Коул дуже впевнено реалізував одинадцятиметровий і таким чином оформив у матчі покер. Перші три голи він забив ще до перерви.

Зазначимо, що для Палмера це був 20-й забитий м'яч у нинішньому розіграші АПЛ. Він очолює перегони бомбардирів разом з форвардом "Манчестер Сіті" Ерлінгом Голандом.

Chelsea kids fighting to take a penalty tonight, EMBARRASSING



pic.twitter.com/flhYLq5eUW — Basem (@Arsenal047) April 16, 2024

На поведінку гравців лондонського клубу в моменті з пенальті користувачі соцмереж відреагували дотепними мемами.

Whenever Chelsea gets a penalty kick pic.twitter.com/LMMvHlU1YN — BRIAN-Kb (@kbrian001) April 16, 2024

Chelsea gets a penalty



Chelsea players: pic.twitter.com/1cGGQ7iwRG — Troll Football (@TrollFootball) April 15, 2024

Після матчу головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно прокоментував епізод з пенальті, заявивши, що йому соромно за своїх підопічних, і що подібне більше не повториться.

"Це сором. Після цього ми розмовляли у роздягальні з усією командою та всім штабом – я хотів, щоб усі почули мене. Я не дозволю, щоб таке знову сталося. Це свідчить про те, що ми все ще у процесі навчання. Їм треба вчитися. Ми в "Челсі", й нам потрібно думати колективно. У вас можуть бути індивідуальні виклики, але завжди потрібно думати насамперед про команду.

Я чітко дав зрозуміти, що пенальті виконує Палмер, і ця ситуація повинна бути вирішена. Я сказав гравцям, що хотів ухвалити рішення, сильні рішення, але такі речі більше не повторяться. Вони розумні і збираються здобути уроки з цієї ситуації", – наводить слова Почеттіно офіційний сайт "Челсі".

Нагадаємо, "Челсі" на власному полі розчавив "Евертон" з рахунком 6:0. Крім покера Палмера, по голу забили Джексон і Алфі Гілкріст.

Мудрик вийшов у стартовому складі лондонського клубу та був замінений на 79-й хвилині. Миколенко відіграв повний матч у складі "ірисок".

Після цього матчу "Челсі" (47 очок) посідає дев'яте місце в АПЛ. "Евертон" з 27 балами залишився на 16-й позиції з відривом у два пункти від зони вильоту. Цього сезону з мерсисайдського клубу зняли вісім очок за порушення правил фінансового фейрплей.

У наступних матчах АПЛ "Челсі" 23 квітня на виїзді зіграє з "Арсеналом" українця Олександра Зінченка, а підопічні Шона Дайча 21 квітня приймуть "Ноттінгем".

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