"Це сором": титуловані шведські лижниці пригрозили бойкотом, якщо росіян і білорусів допусять до змагань

Провідні шведські лижниці заявили, що бойкотуватимуть міжнародні змагання, в яких братимуть участь росіяни та білоруси.

Наразі представники країн-агресорок відсторонені в лижному спорті, однак наприкінці вересня очільник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив про бажання допустити до змагань російських спортсменів, які не підтримують війну в Україні.

Ідею повернення до світового спорту росіян і білорусів категорично розкритикували лижниці збірної Швеції, зокрема триразова призерка Олімпійських ігор Мая Дальквіст.

"Це більше, ніж спорт. Якщо подібне станеться, це навіть не обговорюватиметься - буде бойкот. Не розумію, якими аргументами вони послуговуються для повернення росіян, коли триває війна. Ситуація не змінилася відтоді, як їх було усунуто", - заявила Дальквіст у коментарі SVT Sport.

На необхідності не допускати спортсменів РФ і Білорусі до змагань також наголосила бронзова призерка Пекіна-2022 Фріда Карлссон.

"Перед усім світом стоїть відповідальність, аби щось зробити та виступити проти дозволу їм змагатися, поки триває війна", - вважає Карлссон.

За повну заборону росіянам і білорусам змагатися на міжнародній арені також виступила володарка Малого кришталевого глобуса-2019/20 у спринті Лінн Сван.

"Це сором, це ненормально. Допоки Росія веде війну проти України, ми повинні дистанціюватися від неї та не допускати російських учасників. Як на мене, саме такої чіткої позиції мають дотримуватися у спорті. На жаль, спорт і політика пов'язані", - сказала Сванн.

Питання можливого дозволу росіянам і білорусам повернутися до змагань Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) планує розглянути 22 жовтня.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, голова МОК рекомендував міжнародним федераціям не допускати спортсменів країн-агресорок до змагань. Однак у червні Бах зробив резонансну заяву про те, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип "спорт поза політикою" та унеможливлює "чесність проведення змагань".

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