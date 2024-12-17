"Це стало повним шоком": Мудрик підтвердив інформацію про свій позитивний тест на допінг

Футболіст лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик вперше прокоментував інформацію, що здав позитивний тест на допінг.

23-річний півзахисник на своїй сторінці в Instagram підтвердив, що його допінг-тест дав позитивний результат.

Водночас Михайло заявив, що навмисно не вживав жодних заборонених речовин та пообіцяв розповісти деталі ситуації, коли закінчиться розслідування.

"Я можу підтвердити, що мене сповістили про те, що зразок, який я надав FA, містив заборонену речовину.

Це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил, і тісно співпрацюю зі своєю командою, щоб розслідувати, як це могло статися.

Я знаю, що не зробив нічого поганого, і сподіваюся, що скоро повернуся на поле. Зараз я не можу нічого сказати через конфіденційність процесу, але я скажу, як тільки зможу", – написав Мудрик.

Нагадаємо, в ніч проти 17 грудня стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" футболіста виявили заборонену речовину. Допінг-пробу, яка дала позитивний результат, взяли у Михайла наприкінці жовтня.

Очікується, що найближчими днями також відкриють пробу "B". Після цього стане зрозуміло, чи загрожує Мудрику дискваліфікація і, якщо так, то наскільки тривала.

За інформацією журналіста та коментатора Володимира Звєрова, максимальне покарання, яке може загрожувати Мудрику, це відсторонення на 4 роки.

Цього сезону Мудрик провів 15 матчів за "Челсі" у всіх турнірах, відзначившись трьома забитими м'ячами та п'ятьма гольовими передачами.

Востаннє Мудрик потрапляв до заявки "Челсі" 1 грудня на матч АПЛ проти "Астон Вілли", який провів на лавці для запасних. Відтоді Михайло уже чотири поєдинки поспіль залишався поза заявкою своєї команди. Головний тренер лондонського клубу Енцо Мареска повідомляв, що українець хворіє.

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