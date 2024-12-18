"Це в контракті": промоутер назвав умову, за якої відбудеться третій бій між Усиком і Ф'юрі

За словами Френка Воррена, боксери домовилися про трилогію у випадку перемоги британця в другому поєдинку.

Френк Воррен, промоутер ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, назвав умову, за якої відбудеться третій бій між його клієнтом і володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком.

За його словами, українець і британець домовилися про трилогію у випадку перемоги "Циганського короля" в другому поєдинку.

Водночас це станеться, якщо жоден з боксерів не вирішить закінчити кар'єру. Відповідний пункт є в контракті.

"Це в контракті. Що б не сталося, це буде так, якщо Тайсон переможе. За умови, що ніхто не піде на пенсію", – сказав Воррен в інтерв'ю Boxing News.

Додамо, що раніше Воррен зробив прогноз на реванш Усик – Ф'юрі.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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