Це вам не Мальдіви: легіонер "Динамо" проводить відпустку в селі (фото)

Це вам не Мальдіви: легіонер "Динамо" проводить відпустку в селі (фото)

Карлос де Пена здивував вибором місця для відпочинку.

Уругвайський півзахисник київського "Динамо" Карлос де Пена вирішив провести зимову відпустку не на теплих морських курортах, куди зазвичай вирушають футболісти української Прем'єр-ліги, а в сільській місцевості.

29-річний легіонер "біло-синіх" скористався паузою в чемпіонаті, щоб побувати на батьківщині.

Карлос поділився в Instagram фотографіями, як у селі набирається сил в компанії найрідніших. На одному зі знімків Де Пена катається з маленьким сином на конях. А на іншому фото тримає в руці келих вина та обіймає дружину.

"Немає нічого кращого, ніж декілька днів у селі!" - написав футболіст під серією кадрів.

Де Пена став гравцем "Динамо" в квітні 2019 року, прийшовши у статусі вільного агента. У вересні цього року столичний клуб подовжив контракт з уругвайським хавбеком.

Разом з киянами Де Пена виграв чемпіонат та по два рази Кубок і Суперкубок України.

У нинішньому сезоні уругваєць провів за "Динамо" 23 матчі у всіх турнірах, відзначився двома голами і трьома результативними передачами.

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