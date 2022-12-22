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"Це вам не проскурки в Лаврі робити": Берінчик привіз чемпіонський пояс на передову (фото)

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
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379
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"Це вам не проскурки в Лаврі робити": Берінчик привіз чемпіонський пояс на передову (фото)

Фото: facebook.com/K2Ukraine

Український військовий подякував боксеру, згадавши Ломаченка.

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик вирішив підтримати українських військових на передовій. Володар титула чемпіона Європи EBU побував у місті Торецьку на Донеччині після повернення до України.

Боксер передав захисникам України різноманітне спорядження, а також показав свій чемпіонський пояс. На своїй сторінці в Instagram Берінчик показав спільне фото з військовими.

instagram.com/berinchyk/ / ©
instagram.com/berinchyk/

Один із них подякував боксеру за візит, порівнявши його з Василем Ломаченком, який нещодавно опублікував фото з Києво-Печерської лаври, на яких випікає проскури. 

"Це вам не проскурки в Лаврі робити… Дякую, Денисе Берінчику, що заїхав, за ніштяки, що не забуваєш та підтримуєш", – написав військовий.

instagram.com/berinchyk/ / ©
instagram.com/berinchyk/
  • У активі Берінчика 17 перемог (9 - нокаутом) у 17 поєдинках на професійному ринзі.
  • Востаннє українець виходив на ринг минулого тижня, 3 грудня. Він переміг француза Івана Менді одностайним рішенням суддів та здобув титул чемпіона Європи за версією EBU.

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Дата публікації
Перегляди
379
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