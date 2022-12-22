"Це вам не проскурки в Лаврі робити": Берінчик привіз чемпіонський пояс на передову (фото)

Український військовий подякував боксеру, згадавши Ломаченка.
Український боксер легкої ваги Денис Берінчик вирішив підтримати українських військових на передовій. Володар титула чемпіона Європи EBU побував у місті Торецьку на Донеччині після повернення до України.
Боксер передав захисникам України різноманітне спорядження, а також показав свій чемпіонський пояс. На своїй сторінці в Instagram Берінчик показав спільне фото з військовими.
Один із них подякував боксеру за візит, порівнявши його з Василем Ломаченком, який нещодавно опублікував фото з Києво-Печерської лаври, на яких випікає проскури.
"Це вам не проскурки в Лаврі робити… Дякую, Денисе Берінчику, що заїхав, за ніштяки, що не забуваєш та підтримуєш", – написав військовий.
- У активі Берінчика 17 перемог (9 - нокаутом) у 17 поєдинках на професійному ринзі.
- Востаннє українець виходив на ринг минулого тижня, 3 грудня. Він переміг француза Івана Менді одностайним рішенням суддів та здобув титул чемпіона Європи за версією EBU.
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