"Це важке випробування": спарринг-партнер Джошуа розповів про головну перевагу Усика у реванші

Британський боксер важкої ваги Річард Ріакпоре, який допомагає Ентоні Джошуа готуватися до реваншу з українцем Олександром Усика, поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку.

Річард Ріакпоре, спаринг-партнер Ентоні Джошуа, назвав головну проблему британця перед реваншем з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком.

"Усик – це важке випробування. Я вірю, що він один із найбільш технічно обдарованих бійців у світі. І Усик не лише технічно обдарований, а й ментально готовий до війни. Це найгірша комбінація, тому що зазвичай у тебе є щось одне, а у нього є обидві ці риси, що подвоює кількість твоїх проблем. Тому Ей Джей знає, що йому необхідно показати свій найкращий виступ.

У ситуації Джошуа повернутися та стати триразовим чемпіоном світу – це буде щось особливе. Триразовими об'єднаними чемпіонами в надважкій вазі стають рідко. Це чудово, і він має зосередитися на цьому. Я вірю, що він цього досягне", – цитує боксера Sky Sports.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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