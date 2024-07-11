"Це вбиває футбол": тренер збірної Нідерландів розкритикував суддів півфіналу Євро-2024 з Англією

Рональд Куман вважає, що рефері несправедливо призначив пенальті у ворота його команди.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман залишився невдоволений роботою арбітрів у матчі 1/2 фіналу Євро-2024 проти Англії.

Керманич "Ораньє" розкритикував рішення суддів призначити пенальті у ворота його команди, завдяки якому суперник зрівняв рахунок.

"На мою думку, це не пенальті. Дюмфріс хотів лише зіграти у м'яч. Кейн пробив по воротах, а тоді їхні ноги зіткнулися. Я вважаю, що ми не можемо грати нормально у футбол, і все це через VAR. Це вбиває футбол", – сказав Куман у коментарі ESPN.

Епізод, який викликав чимало суперечок, стався в першому таймі за рахунку 1:0 на користь Нідерландів. Захисник "помаранчевих" Дензел Дюмфріс у власному штрафному майданчику врізався своєю ногою в ногу капітану "Трьох левів" Гаррі Кейну, який перед цим встиг пробити по воротах – м'яч пролетів над поперечиною.

Відеоасистенти порадили головному арбітру матчу Феліксу Цваєру переглянути повтор моменту на моніторі VAR, після чого той призначив пенальті у ворота команди Нідерландів. Точним ударом з одинадцятиметрової позначки Кейн відновив паритет у зустрічі.

Нагадаємо, Англія наприкінці другого тайму вирвала перемогу над Нідерландами (2:1). Вирішальний гол на 90-й хвилині забив Оллі Воткінс, який за десять хвилин до цього вийшов на заміну замість Кейна.

У фіналі Євро-2024 команда Гарета Саутгейта позмагається зі збірною Іспанії, яка в першому півфіналі обіграла Францію (2:1).

Фінальний матч чемпіонату Європи-2024 відбудеться в неділю, 14 липня, на "Олімпіаштадіоні" в Берліні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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