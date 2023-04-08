"Це великий поєдинок": стало відомо, хто повинен стати наступним суперником Джошуа

Ей Джей може провести другий бій проти Ділліана Вайта.

Едді Гірн, промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа, розповів, хто може стати наступним суперником британця після перемоги в нещодавньому бою проти американця Джермейна Франкліна.

За його словами, в наступному поєдинку Джошуа, найімовірніше, битиметься зі своїм співвітчизником Ділліаном Вайтом.

"Я думаю, що є багато людей, які вважають, що Ділліан Вайт мав би чудові шанси в цьому бою. Тому, гадаю, що це великий поєдинок. Але попереду ще багато переговорів.

Чи можу я сказати, що він фаворит? Можливо, якщо ми не підемо на бій з Вайлдером чи Ф'юрі. Нам доведеться все обдумати, тому що Ділліан також хотів би провести бій до потенційного поєдинку з Джошуа", – сказав Гірн у коментарі iD Boxing.

Заначимо, що Джошуа і Вайт вже зустрічалися в ринзі 2015 року. Тоді Ентоні виграв технічним нокаутом у 7-му раунді.

У послужному списку 33-річного Джошуа 25 перемог (22 – нокаутом) і три поразки. Бій проти Франкліна став для Ей Джея першим після двох поспіль поразок від українця Олександра Усика.

На рахунку 34-річного Вайта 29 перемог (19 – нокаутом) і три поразки. У своєму останньому бою Ділліан у листопаді минулого року розділеним рішенням суддів переміг того ж таки Франкліна.

Раніше повідомлялося, що після свого переможного повернення на ринг Джошуа кинув виклик володарю титулу WBC Тайсону Ф'юрі.

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