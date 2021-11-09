"Це все сплановано": український олімпійський чемпіон відмовився назвати Росію агресором

Золотий медаліст Пхенчхана-2018 Олександр Абраменко вважає ситуацію "неоднозначною".

Володар золотої медалі зимових Олімпійських ігор-2018, український фристайліст Олександр Абраменко поділився своєю думкою про війну з Росією.

В інтерв'ю Tribuna.com 33-річний уродженець Харківської області заявив, що не може однозначно стверджувати, що Російська Федерація є країною-агресором.

- Для вас неоднозначно, що Росія - агресор, який анексував Крим і розпочав війну на сході України?

- Ні, неоднозначно. Я не можу уточнювати. Те, що я бачу і мені розповідають - а чи правда це? Точніше не так. Мені здається, що це все сплановано.

- З обох боків?

- Так. І не лише з нашого або з їхнього боку. Є ще третя, четверта сторона, які в цьому зацікавлені.

- Кого ви маєте на увазі?

- Я не знаю. Хто там що придумав. Я ж не в тих колах спілкуюся. Може, я помиляюся, але мені так здається. У будь-якому разі страждають тільки люди - що з нашого боку, що з їхнього.

- Ваша дружина - росіянка. Як ви спілкуєтеся на цю тему в сім'ї?

- Ми можемо пообговорювати, але не в плані з'ясування стосунків.

- Ви живете з нею в Києві. Як їй перебувати в інформаційному просторі України, в якому Росію чітко називають агресором, який вбиває наших солдатів?

- Не сприймає. Їй тут комфортно, нормально.

- Дружина також вважає ситуацію неоднозначною?

- Ну так. Однозначно, це як в 42-му році, під час Великої Вітчизняної війни. Хоча теж, ніхто ж правди не скаже - через що, як, хто на якому боці, кого підтримував.

Абраменко завоював для України єдину медаль на зимовій Олімпіаді-2018 у південнокорейському Пхенчхані - "золото" в лижній акробатиці.

У 2019 році Олександр виграв "срібло" Чемпіонату світу, який приймала Юта (США).

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