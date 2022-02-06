"Це вже не футбол": Моурінью влаштував істерику після скандального матчу в Серії А проти ексклубу Шевченка

"Це вже не футбол": Моурінью влаштував істерику після скандального матчу в Серії А проти ексклубу Шевченка

Його підопічні забили гол на останніх хвилинах, проте взяття воріт було скасовано.

Головний тренер римської " Роми " Жозе Моурінью залишився незадоволений діями головного арбітра в матчі 24-го туру Серії А проти "Дженоа".

Слова одіозного португальця наводить Football Italia.

"Я не хочу це коментувати. Я можу прокоментувати гру, але не гол та не червону картку після реакції на це. Я волію уникати цього. Ми можемо поговорити про гру, але не хочу. "Дженоа" відчайдушно бореться за окуляри, щоб забезпечити собі порятунок, тому вони грають потворно і змогли забрати додому те, що хотіли.

Це не критика, бо якби я був на їхньому місці, то, мабуть, зробив би так само. Наш гол не зарахували, і я не хочу судити про цей інцидент, бо міг розвиватися по-різному. Якщо суддя ухвалив правильне рішення, то наш вид спорту, який багато років тому став улюбленим видом спорту, змінився. Це інший вид спорту. Якщо це фол, то це вже не футбол, треба називати це інакше. Нам потрібна інша назва, бо це інший вид спорту. Якщо арбітр помилився і не зарахував гол, він буде першим, хто засмутиться через це.

Для "Роми" це дежавю, бо цього сезону з нами таке вже траплялося багато разів. Є і третій варіант, який полягає в тому, що наш клуб виглядає дрібним в очах тих людей, які мають владу. Я залишаю це там, оскільки Моурінью, який приїхав сюди сім місяців тому – це інша людина, ніж раніше", - сказав керманич "вовків".

Зазначимо, суть претензії Моурінью полягає в тому, що наприкінці гри римлянам вдалося забити гол у результаті влучного удару Ніколо Дзаньоло. Головний арбітр, подивившись відеоповтор, вирішив не зараховувати м'яч через те, що в ході атаки форвард столичного клубу Теммі Абрахам сфолив на супернику.

Як наслідок, "Рома" та "Дженоа" розписали безгольову нічию з рахунком 0:0. Команди догравали цей матч вдесятьох - по червоній картці отримали футболіст "грифонів" Лео Остегор (69 хвилина) та все той ж Дзаньоло (90+5).

"Рома" з 39 очками розташовується на сьомій сходинці турнірної таблиці внутрішньої першості;

"Дженоа", своєю чергою, має тепер 14 балів та йде на передостанньому, 19 місці.

Додамо, нещодавно головним тренером "Дженоа" був українець - Андрій Шевченко. Утім, через незадовільні результати його звільнили.