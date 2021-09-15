"Це якісні суперники": тренер "Бенфіки" порівняв силу київського "Динамо" і московського "Спартака"

Думка авторитетного фахівця.

Головний тренер лісабонської "Бенфіки" Жорже Жезуш після нічиєї з київським "Динамо" (0:0) у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів порівняв "біло-синіх" з московським "Спартаком", який його команда пройшла у кваліфікації турніру - 2:0, 2:0.

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"З ким довелося важче? Це цікаве запитання. Обидві команди досить якісні, це сильні суперники. Можливо, "Динамо" краще підготовлене тактично, в сенсі колективної гри.

Але про обидва матчі можна сказати, що нам довелося в них непросто", - цитує Жезуша "Динамо Київ від Шурика".

В іншому матчі стартового туру групи E "Барселона" на "Камп Ноу" програла "Баварії" (0:3).

"Баварії" (0:3). Поєдинки 2-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 29 вересня: "Баварія" - "Динамо", "Бенфіка" - "Барселона".

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Лігу Європи, де у стикових матчах поборються проти команд, які посіли другі місця у групах ЛЄ.

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