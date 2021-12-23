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"Це якийсь жарт": Клопп і Гвардіола розгнівалися календарем АПЛ у Boxing Day

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"Це якийсь жарт": Клопп і Гвардіола розгнівалися календарем АПЛ у Boxing Day

Associated Press

Тренери англійських клубів хвилюються за своїх підопічних через надзвичайно інтенсивний графік матчів.

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп та керманич "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола висловили невдоволення розкладом матчів команд англійської Прем'єр-ліги в різдвяний період - так званий Boxing Day.

На думку обох фахівців, перерва між поєдинками одного клубу всього в один день є занадто короткою та несе небезпеку здоров'ю футболістів, у яких підвищується ризик травмуватися.

"У мене немає жодних проблем з Boxing Day, у цей період відбуваються чудові матчі, ніхто не каже, що їх треба скасовувати. Проблема в тому, що грати 26-го і 28 грудня абсолютно неможливо, це якийсь жарт! Немає жодних проблем у тому, щоб зіграти 26-го та 29 грудня, ми не просимо про перенесення гри на наступний рік, ми просимо, щоб матчі були 26-го та 29 грудня.

Я знаю, що в Англії так грали завжди, але подивіться скільки травм у всіх за цей період! Ми хочемо грати під час Boxing Day, але два матчі за два дні - це неправильно", - наводить слова Клоппа talkSPORT.

"Гравцям та тренерам варто влаштувати страйк? Словами це питання точно не вирішити. Для УЄФА, ФІФА, АПЛ і телетрансляторів - це бізнес, який важливіший за здоров'я гравців.

Можливо, нам потрібний страйк, щоб привернути увагу людей. Але я не думаю, що до цього дійде", - сказав Гвардіола в інтерв'ю Manchester Evening News.

Раніше повідомлялося, що в АПЛ зафіксували антирекорд захворюваності на коронавірус від початку пандемії.

  • Після 18 турів лідирує в АПЛ "Манчестер Сіті". Команда Гвардіоли випереджає "Ліверпуль" на 3 бали, а "Челсі - на 6 очок.
  • У наступних матчах Чемпіонату Англії "городяни" та "мерсисайдці" зіграють проти "Лестера". Зінченко і Ко битимуться з "лисицями" вдома 26 грудня, а "червоні" в гостях протистоятимуть команді Брендана Роджерса 28 грудня.

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