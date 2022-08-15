"Це його дім, тож він повинен захищати його": Джошуа висловив повагу Усику за його вчинок через війну в Україні

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа похвалив українця Олександра Усика за те, що він вирішив вступити до тероборони внаслідок повномасштабного вторгнення РФ до України.

Так, 32-річний британець висловив повагу до Усика та назвав ганьбою те, що від війни найбільше страждають саме звичайні люди.

Слова Джоуша цитує DailyMail.

"Я не знаю, чи був би це позитивний чи негативний вплив. Я не знаю, як би я впорався з цим, але я знаю, що це було б важко. Я ніколи не жив у такому конфлікті, тому я не знаю, які наслідки це може мати для мене. Я поважаю те, що він зробив, на 100%. Це його дім – він повинен його захищати.

Така ганьба, що цивільні страждають найбільше під час війни. Усик просто намагався захистити свій народ, тому я його поважаю. Думаю, я зробив би те саме, не як боксер чи воїн, а як звичайна людина.

Ми шукали відповідні дати для Олександра та його команди. Я відчув, що для нього важливо бути готовим, а не нав’язувати йому бій. Він хотів захистити пояси. Я хотів, щоб ми працювали разом у цьому питанні. Таким чином ми показали наше співчуття йому та його країні. Я відчуваю, що в довгостроковій перспективі це спрацювало добре для всіх", - сказав Джошуа.

Наразі Сашко готується до бою-реваншу саме з британцем - Ентоні Джошуа. Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.