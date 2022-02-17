"Це його мета": у команді Ломаченка озвучили амбіційний план українця до завершення кар'єри

"Це його мета": у команді Ломаченка озвучили амбіційний план українця до завершення кар'єри

Василь не збирається йти з боксу, поки не стане абсолютним чемпіоном світу.

Менеджер українського боксера Василя Ломаченка Егіс Клімас заявив, що його клієнт не збирається завершувати кар'єру, якщо не домовиться про поєдинок з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Джорджем Камбососом.

За словами Клімаса, Ломаченко виступатиме доти, поки не зосередить у своїх руках всі чотири чемпіонські пояси в якійсь ваговій категорії.

"Поки ми не знаємо, чи можна буде в Австралії зібрати повний стадіон. Ситуація може змінитися будь-якої миті. Але вся команда Ломаченка вакцинована, у нас немає жодних причин, щоб туди не поїхати. Зокрема, ми погодимося на реванш, якщо табір Камбососа про це попросить.

Що залишиться для Ломаченка, якщо Камбосос обере інший шлях? Пенсія? Ні, Ломаченко не завершить кар'єру, доки не завоює всі чотири пояси. Це його мета. Йому потрібні чотири титули в якійсь ваговій категорії. Зараз це його ціль, і він рухається в цьому напрямку", - сказав Клімас в інтерв'ю The 3 Knockdown Rule.

Раніше повідомлялося, що бій між Камбососом та Ломаченком може відбутися 5 червня.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У ніч проти 12 грудня Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. В активі Камбососа 20 перемог (10 - нокаутом) у 20 поєдинках. У ніч проти 28 листопада австралієць переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.

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