"Це завжди складно, коли ти щось любиш так сильно": 40-річна Серена Вільямс готується попрощатися з тенісом

Колишня перша ракетка світу Серена Вільямс вирішила закінчити професійну кар'єру в тенісі.

Про це тенісистка написала в статті для Vogue.

"Мені було складно визнавати перед собою та іншими, що мені доводиться йти з тенісу. Ми з чоловіком заледве торкаємося цієї теми - це щось на кшталт табу. Я навіть не можу про це розмовляти зі своїми батьками. Це наче не відбувається насправді, доки ти не скажеш це вголос. Коли піднімається ця тема, у мене в горлі стає неприємний клубок, і я починаю плакати. Я обговорювала цю тему лише з власним психологом. Я точно не збираюся це прикрашати. Знаю, що багато людей відчувають захват через закінчення своєї кар'єри, і мені хотілося б почуватися так само.

Мабуть, найкращий термін для опису моїх намірів - це "еволюція". Я тут, щоб повідомити вам, що я планую еволюціонувати в протилежний від тенісу бік, до інших важливих для мене речей", - написала американка.

Вона доповнила свою статтю публікацією в Instagram, вказавши, що продовжуватиме грати протягом ще декількох тижнів. Тобто прийдешній розіграш US Open, який відбудеться з 29 серпня до 11 вересня, може стати останнім для неї турніром.

"У житті настає час, коли нам доводиться ухвалювати рішення про намір рухатися в іншому напрямку. Це завжди складно, коли ти щось любиш так сильно. Боже, як я обожнюю грати в теніс. Але тепер відлік розпочато. Я маю сконцентруватися на своєму материнстві, духовних цілях та відкритті іншої, але такої ж захопливої Серени. Я буду насолоджуватися наступними кількома тижнями", - зазначила тенісистка.

При цьому Вільямс зізналася, що мріяла побити рекорд Маргарет Корт за титулами на турнірах Великого шолома.

"Деякі люди кажуть, що я не найвеличніша тенісистка в історії тому, що я не обігнала досягнення Маргарет Корт у 24 титули на турнірах Великого шолома, частину з яких вона виборола до Відкритої ери. Я б збрехала, якби сказала, що я не хотіла побити цей рекорд. Можливо, я надто багато думала про це під час фіналів, і це мені не допомогло", - зазначила вона.

Серена Вільямс – 23-разова чемпіонка турнірів Великого шолома. 40-річна американка також є чотириразовою олімпійською чемпіонкою. У своїй кар’єрі Серена сім разів перемагала на Wimbledon.

Нагадаємо, що чотири українські тенісистки виступлять в основній сітці US Open-2022.

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