"Це здається страшним сном": Шевченко заплакав у прямому ефірі, говорячи про напад РФ на Україну

"Це здається страшним сном": Шевченко заплакав у прямому ефірі, говорячи про напад РФ на Україну

Андрій Шевченко шокований тим, що відбулося на його батьківщині.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко не зміг стримати сліз в ефірі італійського телебачення, коли відповідав на запитання про повномасштабне вторгнення російських військ на територію нашої країни.

"Мої родичі розповідають мені про те, що відбувається. Це жахіття, від якого я хочу прокинутися. Міста бомблять, вбивають дітей та старих людей, які не можуть виїхати. Це здається страшним сном, здається, що завтра я прокинусь і повернусь до нормального життя, але я розумію, що цього не станеться... Це реальність.

Україна хоче бути частиною Європи, це було наше народне рішення. Зеленський - великий президент, який веде нас до нашої свободи та незалежності", - зі сльозами на очах сказав Шевченко в інтерв'ю телеканалу RAI 3.

Раніше повідомлялося, що перед матчем Кубка Італії "Мілан" - "Інтер" Шевченко звернувся до італійців з проханням допомогти зупинити війну в Україні.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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