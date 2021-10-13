"Це жах, потрібно щось робити": футболісти збірної України поскаржилися на стан газону після нічиєї з боснійцями

"Це жах, потрібно щось робити": футболісти збірної України поскаржилися на стан газону після нічиєї з боснійцями

На їхню думку, поле було відверто поганим.

Футболісти збірної України Тарас Степаненко та Ілля Забарний прокоментували поєдинок 8-го туру групової стадії відбору до Чемпіонату світу-2022 проти Боснії та Герцеговини.

Так, за словами Степаненка, результат гри досить справедливий. Утім, особливу увагу півзахисник приділив стану газону.

"За рахунку 1:0, коли ми вже грали від оборони і вибігали в хороші контратаки, де потрібно було просто віддати останній пас - і людина поставила б ногу в порожні ворота. Ось цього не вистачає. Цього не вистачало з фінами.

Результат справедливий? Думаю - так. Ми не можемо сказати, що у боснійців не було моментів. Вони теж нагнітали, йшли вперед великими силами і зони великі давали для контратак.

Хотів би звернути велику увагу на стан поля. Хлопці, збірна грає не так часто у Львові. Потрібно щось робити з полями. Ми не можемо всі матчі проводити на "Олімпійському", де хороше поле. Чесно, жах. Ти не можеш зупинитися. Бачили, скільки разів хлопці ковзалися на рівному місці. Треба щось робити. Ми хочемо грати на чемпіонаті Європи, а у нас одне поле хорошого рівня.

Ми ще вчора звернули увагу на стан поля на першому тренуванні. У нас технічні футболісти, які можуть швидко втекти один в один за допомогою своєї кваліфікації, а м'яч дробить, стрибає" - наголосив Степаненко.

У аспекті неякісного поля його повністю підтримав й Забарний.

"Згоден, це поле не готове до таких матчів. Потрібно щось міняти, все падають. Ненормально, що тільки одна арена в країні може приймати такі матчі", - сказав захисник.

Після семи матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 9 очками посідає другу сходинку групи D. На третьому місці з 8 балами Фінляндія. Боснійці з 7 пунктами розташувалися на четвертій позиції. Очолює групу збірна Франції, яка після шести поєдинків набрала 12 пунктів.

"Синьо-жовтим" залишилося зіграти останній матч у відбірковій групі на мундіаль - 16 листопада команда Петракова вже на виїзді зустрінеться з Боснією та Герцеговиною.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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