"Це жахливо": експомічник Шевченка та Реброва ганебно заступився за РФ, яку усунули від Євро-2024

Колишній асистент Сергія Реброва у київському "Динамо" та Андрія Шевченка у збірній України Рауль Ріанчо прокоментував рішення УЄФА відсторонити збірну Росії від Чемпіонату Європи 2024 року.

62-річний іспанський фахівець цинічно поспівчував країні-окупантці, яку напередодні УЄФА не допустив до жеребкування Євро-2024.

Рауль Ріанчо вважає "бан" РФ жахом для футболу та усього спорту, а також сподівається на якнайшвидше повернення держави-агресорки до європейської та світової футбольної спільноти.

"Я вірю, що ці санкції з усуненням збірної Росії закінчаться, коли припиниться конфлікт між Росією та Україною. Звичайно, це жахливо для футболу та всього спорту. Я бажаю, щоб збірна РФ швидше повернулася до європейського і світового футболу", - наводить слова Ріанчо російське видання Sport24.

Додамо, що Рауль Ріанчо останнім часом працював у РФ. Іспанець був асистентом, а пізніше виконувачем обов'язків головного тренера у московському "Спартаку". Очевидно, "криваві" російські гроші відняли в нього будь-яке почуття сорому та справедливості.

Нагадаємо, УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії в міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою. Пізніше УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

Варто зазначити, що національну команду поплічниці країни-окупантки - Білорусі - допустили до жеребкування відбору на Євро-2024.

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