"Це зупинить кровопролиття, геноцид та смерть": Ярмоленко благає світ врятувати людей з "Азовсталі"

"Це зупинить кровопролиття, геноцид та смерть": Ярмоленко благає світ врятувати людей з "Азовсталі"

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко звернувся до світової спільноти із закликом допомогти організувати евакуацію людей із маріупольського заводу "Азовсталь".

Російські окупанти продовжують блокувати "Азовсталь" та безперервно обстрілювати територію заводу з різних видів зброї, аби повністю взяти її під свій контроль. Лідер збірної України Андрій Ярмоленко звернувся до світових лідерів із закликом організувати зелений коридор для евакуації всіх, хто перебуває на "Азовсталі".

"Із корабельної та наземної артилерії, з танків, з бойових літаків "Азовсталь", на якому перебувають сотні цивільних (серед яких діти) та тисячі військових, серед яких 700 поранених, обстрілюється росіянами. На заводі закінчується їжа, немає чистої води і дедалі менше вцілілих бомбосховищ. Щодня вмирають цивільні та військові.

Українські військові готові здатися третій стороні та перебувати у цій країні до завершення війни. Просимо міжнародні організації та світових політиків й дипломатів тиснути на Путіна та сприяти організації зеленого коридору для всіх на "Азовсталі": цивільних, військових, поранених, убитих. Це зупинить кровопролиття, геноцид та смерть", - сказав Ярмоленко у своєму Instagram.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук звернулася до міжнародної медичної організації "Лікарі без кордонів" з проханням вивезти з оточеного комбінату "Азовсталь" усіх людей, зокрема поранених захисників Маріуполя.

8-річний хлопчик записує жахливі подробиці життя в Маріуполі

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.