Центральний матч 5-го туру УПЛ "Кривбас" – "Шахтар" не дограли через тривалу повітряну тривогу

Центральний матч 5-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25 між "Кривбасом" і "Шахтарем" не дограли 1 вересня через тривалу повітряну тривогу.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу. Дата відновлення поєдинку стане відома пізніше.

"Через тривалу повітряну тривогу у Дніпропетровській області поєдинок "Кривбас" – "Шахтар" сьогодні не продовжиться. Команди дограють в одну з резервних дат у календарі УПЛ. Всі придбані квитки на сьогоднішній матч будуть чинні наступного разу", – йдеться в дописі на сторінці "Кривбаса" у Facebook.

Поєдинок на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі розпочався о 18:00 за київським часом. На 50-й хвилині зустріч було перервано у зв'язку з небезпекою ракетного удару з боку російських окупантів.

На той момент "гірники" вели в рахунку 0:1 завдяки голу Тараса Степаненка на 40-й хвилині.

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