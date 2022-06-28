Центральний стадіон у Миколаєві потрапив під ракетний обстріл російських окупантів: фото та відео пошкодженої арени

Центральний міський стадіон Миколаєва, на якому проводить матчі футбольний клуб МФК "Миколаїв", потрапив під ракетний обстріл російської армії.

Зазначимо, що окупанти країни-агресорки у вівторок, 28 червня , вчергове "накрили" Миколаїв потужним вогнем.

Як повідомляє Telegram-канал "Нік-Вєсті", одним із постраждалих об'єктів виявився Центральний стадіон міста.

Арена миколаївського клубу потрапила під обстріл вранці. Ракета, випущена російською армією, влучила у газон, утворивши вирву, а також завдавши пошкоджень паркану та об'єктам, розміщених біля поля.

"Абсолютно цивільний, спортивний і порожній об'єкт. Дякувати Богу, що було настільки рано, що ніхто не вибіг на пробіжку, багато миколаївців люблять бігати саме на міському стадіоні", - йдеться в повідомленні.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що внаслідок влучання ніхто не загинув. Однак звернув увагу на те, що до війни там були частково виконані ремонтні роботи, зокрема підключено поле до системи обігріву.

"Добре, що ніхто не загинув, там нікого не було. Минулого року ми здали адміністративно-побутовий корпус - там усе нове. Знищено. Нове поле зробили з обігрівом - ракета влучила туди, у чашу стадіону, залишивши після себе вирву у 15 метрів завширшки та 5 метрів завглибшки", - цитує Сєнкевича "Українська Правда".

До вашої уваги фото та відео наслідків обстрілу стадіону окупантами РФ.

Додамо, що арена в Миколаєві вміщує 15 600 глядачів.

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