Цензура у всій красі: на російському каналі вчергове перервали трансляцію матчу Бундесліги

Цензура у всій красі: на російському каналі вчергове перервали трансляцію матчу Бундесліги

У Росії продовжують заявляти, що "спорт поза політикою".

У рамках 30-го туру чемпіонату Німеччини "Армінія" на своєму полі приймала "Баварію".

Офіційний транслятор матчів Бундесліги у Росії "Матч ТВ" припинив показ зустрічі на території країни-агресорки в середині першого тайму, повідомляє Трибуна.

Під час трансляції в ефір потрапляли кадри з банерами на підтримку України та проти війни, яку Росія розв'язала на території нашої країни.

Коментатор оголосив, що трансляція не продовжиться, тому що канал дотримується принципу "спорт поза політикою".

Зазначимо, що поєдинок завершився перемогою "Баварії" з рахунком 3:0.

Нагадаємо, що аналогічні ситуації сталися під час трансляції у Росіїї матчу між дортмундською "Боруссією" та "РБ Лейпцигом" (1:4), а також поєдинком "Боруссєю" Менхенгладбах та "Майнцем" (1:1).

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