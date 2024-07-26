Церемонія відкриття Олімпіади-2024: як пливла човном збірна України (фото, відео)

58 українських спортсменів взяли участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі.

У п'ятницю, 26 липня, у Парижі відбувається церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024.

У наймасштабніших мультиспортивних змаганнях планети візьмуть участь 10 500 атлетів з 206 країн, які розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.

Серед них й збірна України, яку на Іграх у Парижі представлятимуть 140 атлетів у 23 видах спорту.

Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2024 / Фото: НОК України

На церемонії відкриття Олімпіади-2024 українська делегація у складі 58 спортсменів пропливла на човні шість кілометрів річкою річкою Сена 193-ю з 206 країн-учасниць.

Прапороносцями України на церемонії відкриття Олімпіади-2024 стали тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.

Еліна Світоліна та Михайло Романчук / Фото: НОК України

До вашої уваги яскраві фото української збірної на церемонії відкриття Олімпіади-2024.

Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Перші комплекти нагород на Олімпіаді в Парижі будуть розіграні у суботу, 27 липня. Урочиста церемонія закриття Ігор-2024 відбудеться 11 серпня.

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