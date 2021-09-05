Церемонія закриття Паралімпіади-2020 у Токіо: яскраві фото грандіозного шоу

Паралімпійські ігри в столиці Японії тривали від 24 серпня до 5 вересня 2021 року.

У неділю, 5 вересня, в Токіо відбувається урочиста церемонія закриття Паралімпійських ігор-2020. Вона розпочалася о 14:00 за київським часом і завершиться за декілька годин.

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Традиційно, Ігри будуть офіційно оголошено закритими після погашення олімпійського вогню. Столиця Японії передасть естафету Парижу, який у 2024 році прийме наступні Олімпійські та Паралімпійські ігри.

Церемонія закриття Паралімпійських ігор супроводжується феєрверками, танцювальним і співочим шоу, парадом команд і атлетів, виступами офіційних осіб, а також нагородженням найкращих спортсменів за підсумками змагань.

До вашої уваги яскраві фото з церемонії закриття Паралімпіади в Токіо.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

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Паралімпійські ігри-2020 у Токіо тривали від 24 серпня до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Українські паралімпійці в столиці Японії завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Наша команда посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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