"Цей бій для всієї моєї країни": Усик зізнався, що пишуть йому українські воїни перед реваншем із Джошуа

"Цей бій для всієї моєї країни": Усик зізнався, що пишуть йому українські воїни перед реваншем із Джошуа

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександр Усик розповів, заради кого боксуватиме в другому поєдинку з Ентоні Джошуа.

Усик заявив, що готується до майбутнього бою проти Джошуа з думками про своїх співвітчизників, які боронять Україну від російських окупантів.

Боксер зазначив, що чимало українців, серед яких і воїни ЗСУ, надсилають йому повідомлення - підтримують і надихають на перемогу. Тож Олександр налаштований виправдати їхні очікування та подарувати радість своєму народу.

"Це бій для всієї моєї країни, для кожної людини, що захищає її, для тих, хто вже, на жаль, помер, захищаючи її. Я все це роблю для моєї країни. Я щодня в молитві дякую Богу, що я прокинувся, і молюся за свою країну. Це дуже важко - коли ти розумієш, що там відбувається.

Багато людей надсилають мені повідомлення. Мої друзі, які воюють, звичайні українці. Підтримують мене і надихають тим, що кажуть: "Ми за тебе, Сашко. Віримо в твою перемогу. Порадуй нас своєю перемогою", - сказав Усик в інтерв’ю Sky Sports.

Також Олександр розповів, що українські військові попросили його залишити батьківщину під час війни з РФ заради підготовки до реваншу із Джошуа.

"Що сказали військові про мій поєдинок із Джошуа? Вони мене підтримали. Попросили ухвалити рішення виїхати з країни та погодитися на реванш", - зазначив Усик.

На запитання, як реагуватимуть українці, якщо він вдруге переможе Джошуа, Олександр відповів дуже красномовно.

"Що означає "якщо"? Не "якщо", а "коли". Мій народ буде радіти, і я буду разом із ним", - резюмував Усик.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. Напередодні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Читайте також:

"Російська Федерація бомбить мою країну": Усик розповів про ракетний терор проти українців (відео)

Усик - Джошуа: букмекери визначили фаворита бою-реваншу

"Він мене боїться": Усик висміяв космічні фінансові апетити Ф'юрі