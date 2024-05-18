"Цей хлопець божевільний": Чісора розкрив деталі тренувань Усика напередодні бою українця з Ф'юрі

Британець заявив, що "Циганський король" повинен викластися на повну для перемоги над українцем.

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора висловився про прийдешній бій між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

40-річний Чісора залишився приголомшений тренуваннями українського боксера. Він зізнався, що в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу підтримуватиме свого співвітчизника, однав визнав, що для перемоги над українцем "Циганський король" повинен викластися максимально.

"Цей хлопець божевільний. Дозвольте мені дещо пояснити, Тайсон не божевільний, Усик божевільніший за Тайсона. Все, що він робить, він робить до смерті.

Наприклад, якщо ви пам'ятаєте, як він боксував у Саудівській Аравії проти Ей Джея. Якщо ви пам'ятаєте, його менеджер сказав: "Ми не знаємо, як його зупинити, тому що зараз він сідає на велосипед у Дубаї та проїжджає 100 км на сонці".

Це нормальна людина? Це божевільна людина. Ви можете уявити, через що він пройшов на тренуваннях. Я розмовляв з деякими хлопцями, і вони говорили, що його тренування – божевільні, він не може зупинитись.

Я хочу, щоб британець виграв, але він повинен викластися на повну, щоб це зробити", – сказав Чісора в інтерв'ю TNT Sports Boxing.

Додамо, що Чісора за час своєї кар'єри протистояв як Усику, так і Ф'юрі. В жовтні 2020 року Дерек програв Олександру одноголосним суддівським рішенням у бою за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO. Також він зазнав трьох поразок на ринзі від Ф'юрі (2011, 2014, 2022).

Коли бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в саудівському Ер-Ріяді. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його перенесли на іншу дату.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Ф'юрі.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Нагадаємо, напередодні бою Усик і Ф'юрі показали вагу. Також боксери провели фінальну дуель поглядів, під час якої британець штовхнув українця.

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