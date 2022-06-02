"Цей конфлікт приносить лише біль, страх, жах та муки": легендарний Пеле закликав Путіна зупинити війну в Україні

"Цей конфлікт приносить лише біль, страх, жах та муки": легендарний Пеле закликав Путіна зупинити війну в Україні

"Король футболу" бразилець Пеле звернувся до президента Росії Володимира Путіна з закликом зупинити війну в Україні.

Лист до Путіна 81-річний Пеле виклав на своїй сторінці в Instagram, зазначивши, що війна в Україні не приносить нічого, крім болю, страху та мук.

Зазначимо, що відповідне повідомлення до російського диктатора бразилець написав після перемоги збірної України у півфіналі відбіркового етапу до Чемпіонату світу-2022 над Шотландією (3:1).

"Я хочу використати сьогоднішній матч як можливість звернутися з проханням: зупинити це вторгнення. Не існує аргументів, які могли б виправдати насильство. Цей конфлікт злий, аморальний, невиправданий і не приносить нічого, крім болю, страху, жаху та мук", - написав Пеле.

Востаннє Пеле та Путін зустрічалися у Москві 2017 року під час Кубка Конфедерацій. Російський лідер називав короля футболу одним із своїх улюблених гравців.

"Коли ми зустрічалися в минулому і обмінювалися посмішками, які супроводжуються довгим рукостисканням, я ніколи не думав, що одного разу ми будемо так розділені, як сьогодні", - написав Пеле.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 99-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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