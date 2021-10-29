"Цей засранець не говорить англійською": непереможний американець послав Ломаченка на х**

Він заявив, що Василь не продає бої.

Непереможний американський боксер Роландо Ромеро негативно відгукнувся про українського боксера - Василя Ломаченка.

Про це він розповів у коментарі для Boxtalk101.

"Чи повинен Теофімо дати Ломаченку реванш? Ні. Пішов він на х**. Лома не заслуговує на реванш, якщо переможе Річарда Коммі, тому що бісов Тео побив їх обох.

Ви вважаєте, що Лома нокаутує Коммі так само, як це зробив Теофімо? У Тео немає жодної потреби з ним битися, у нього є більша риба. Якщо він поб'ється з ним знову, це йому нічого не дасть. Ломаченко навіть, чорт забирай, не продає бої. Цей засранець не говорить англійською. Якщо ти не володієш англійською чи іспанською, то не продаєш бої", - сказав Ромеро.

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Зазначимо, що свій наступний поєдинок українець проведе 11 грудня проти колишного чемпіона світу - Річарді Коммі. Поєдинок між Ломаченком та Коммі на прізвисько "Термінатор" відбудеться на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.

Цікаво, що обидва боксери раніше програли американцю Теофімо Лопесу, якому сумарно поступилися чотири чемпіонські титули в легкій ваговій категорії.

У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані;

японця Масайоші Накатані; Після перемоги Ломаченка над Накатані батько і тренер Лопеса заявив, що реванш між його сином і українцем може відбутися вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що не дасть українському боксеру реванш ;

вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що ; На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

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