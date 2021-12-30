Час грає за Ломаченка: абсолютного чемпіона світу в легкій вазі хочуть змусити битися з українцем

Час грає за Ломаченка: абсолютного чемпіона світу в легкій вазі хочуть змусити битися з українцем

Джорджа Камбососа можуть зобов'язати захищати титули в бою з Василем.

Всесвітня боксерська організація (WBO) готується санкціонувати бій між абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі австралійцем Джорджем Камбососом та українцем Василем Ломаченком.

За інформацією Boxingnews 24, вже в січні може бути ухвалене офіційне рішення. У такому разі 28-річному Камбососу в наступному поєдинку доведеться захищати свої пояси від зазіхань 33-річного Ломаченка.

Повідомляється, що промоутер українця Боб Арум активно наполягає, щоб WBO санкціонувала саме бій Камбососа з Ломаченком. Якщо ж австралієць хоче уникнути зустрічі з Василем, то йому варто якнайшвидше домовитися про бій з іншим суперником, перш ніж WBO почне діяти.

Окрім Ломаченка, найбільш реальним і фінансово привабливим варіантом для Камбососа називають бій з Девіном Хейні. Раніше Джордж заявляв, що також хоче побитися проти Джервонти Девіса та Раяна Гарсії.

Якщо ж WBO випередить австралійського чемпіона та санкціонує його бій проти Ломаченка, то Камбососу буде складно відмовитися від битви з українцем, зберігши водночас усі пояси.

В активі Камбососа 20 перемог (10 - нокаутом) у 20 поєдинках. У ніч проти 28 листопада австралієць переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.

та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі. На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У ніч проти 12 грудня Василь одноголосним рішенням суддів переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

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