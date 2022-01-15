"Час настав": лідер УПЛ презентував зіркового бразильця (відео)

Нерес оформив контракт із українським клубом.

Донецький "Шахтар" презентував новачка команди - бразильця Давіда Нереса.

Сторони підписали контракт, розрахований до 31 грудня 2026 року.

Вінгера презентували оригінальним відео, у якому він уже встиг приміряти футболку “гірників”.

Нерес перебрався до "Аякса" взимку 2017 року з бразильського "Сан-Паулу" за 22 мільйони євро. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Давида у 22 млн євро.

Цього сезону на рахунку нападника 22 матчі в усіх турнірах, чотири забиті голи та дві результативні передачі. На його рахунку також один гол та сім поєдинків за збірну Бразилії, з якою 2019 року виграв Кубок Америки;

"Шахтар" пішов на зимову перерву лідером УПЛ. Відрив від другого "Динамо" становить два очки.

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