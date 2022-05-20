"Час прощатися": український легіонер анонсував свій відхід з бельгійського клубу

Український півзахисник Роман Безус влітку змінить команду.
Ексфутболіст збірної України залишить бельгійський "Гент" після завершення поточного сезону.
Про це 31-річний хавбек повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Час прощатися. "Буйволи", побачимось завтра", - написав українець.
Безус виступав за "Гент" від 2018 року. На рахунку Романа 119 матчів, 18 голів і 18 асистів у складі "буйволів".
Цього сезону він зіграв 26 матчів в чемпіонаті Бельгії, в яких забив 3 голи та віддав чотири результативні передачі.
Останній матч за "буйволів" Безус має змогу провести 21 травня - команда українця вдома прийме "Шарлеруа".
Зазначимо, що "Гент" достроково вийшов до плейоф чемпіонату Бельгії за місце в Лізі конференцій, де зіграє з "Антверпеном".
Нагадаємо, екслідер збірної України Коноплянка подовжив контракт із польським клубом.
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