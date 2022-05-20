"Час прощатися": український легіонер анонсував свій відхід з бельгійського клубу

"Час прощатися": український легіонер анонсував свій відхід з бельгійського клубу

Український півзахисник Роман Безус влітку змінить команду.

Ексфутболіст збірної України залишить бельгійський "Гент" після завершення поточного сезону.

Про це 31-річний хавбек повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Час прощатися. "Буйволи", побачимось завтра", - написав українець.

Безус виступав за "Гент" від 2018 року. На рахунку Романа 119 матчів, 18 голів і 18 асистів у складі "буйволів".

Цього сезону він зіграв 26 матчів в чемпіонаті Бельгії, в яких забив 3 голи та віддав чотири результативні передачі.

Останній матч за "буйволів" Безус має змогу провести 21 травня - команда українця вдома прийме "Шарлеруа".

Зазначимо, що "Гент" достроково вийшов до плейоф чемпіонату Бельгії за місце в Лізі конференцій, де зіграє з "Антверпеном".

Нагадаємо, екслідер збірної України Коноплянка подовжив контракт із польським клубом.

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