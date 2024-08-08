Час виконати обіцянку: Усик відреагував на здобуте Хижняком "золото" Олімпіади-2024

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик відреагував на завоювання Олександром Хижняком золотої медалі Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував кадр із трансляції після завершення фінального поєдинку, де український боксер радіє перемозі.

"Слава Богу. Слава Україні", – лаконічно підписав Усик.

Олександр Усик привітав Олександра Хижняка із "золотом" Олімпіади-2024

Додамо, що Усик перед початком Олімпіади в Парижі пообіцяв із власної кишені сплатити солідні преміальні українським боксерам, які виграють медалі. Золоту нагороду він оцінив у 100 тисяч доларів, срібну – в 75, а бронзову – в 50 тисяч доларів.

Після своєї перемоги у фіналі Хижняк розповів про підтримку від Усика, який вже встиг привітати новоспеченого олімпійського чемпіона.

"Олександр Усик для мене – людина з великої літери, я його дуже поважаю, дуже ціную як спортсмена, як сім'янина. Я дуже дякую йому за його підтримку. Він один з перших підтримав мене після Олімпіади в Токіо. Він зателефонував і сказав мені, що я молодець, що це дуже важлива медаль для нашої країни. Дружина писала, що він також вітав мене в соціальних мережах. Я його дуже поважаю, дуже вдячний йому.

Ставлю його для себе за приклад – як він поводиться, його позиція як спортсмена, як сім'янина, як людини. Дуже приємно було, що він перед Іграми приїхав до нас, підтримав, навіть фінансово пообіцяв нагороди. І взагалі просто що він гарна людина, людяна. Для мене це дуже цінно.

Я б хотів йому передати привіт, подякувати йому, що в нього така позиція є, що він людяний. Я ним дуже пишаюся. Уся країна вболівала за нього, коли він боксував з Ф'юрі, та й зараз вболіває. Для мене він дуже приємний. Я йому дуже дякую", – передає слова Хижняка кореспондентка Tribuna.com Ірина Козюпа.

Хижняк у фіналі Олімпіади-2024 у ваговій категорії до 80 кг роздільним рішенням суддів (3:2) здолав казахстанця Нурбека Оралбая, який є чинним чемпіоном світу.

Після завоювання олімпійського "золота" Хижняк на церемонії нагородження просльозився під час виконання гімну України.

Для 29-річного "Полтавського танка" це друга олімпійська нагорода в кар'єрі та перша золота, на Іграх-2020 у Токіо він був срібним призером. Тоді Олександр дійшов до фіналу у ваговій категорії до 75 кг, але у бою за "золото" програв нокаутом бразильцю Герберту Соузі.

Медаль Хижняка стала восьмою для України на нинішній Олімпіаді. Тепер у скарбничці "синьо-жовтих" три золоті, дві срібні та три бронзові нагороди. Із цим показником Україна посідає 17-ту позицію в медальному заліку.

Ще одну медаль, щонайменше срібну, Україні гарантував борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, який вийшов до фіналу. Поєдинок за "золото" за його участю відбудеться у четвер, 8 серпня. Того ж дня ще один представник нашої країни у греко-римській боротьбі Жан Беленюк після поразки у півфіналі позмагається за бронзову нагороду.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Читайте також:

"Золото" вирушає до України: повне відео переможного бою Хижняка у фіналі Олімпіади-2024

"Безмежна вдячність нашим військовим": Хижняк прокоментував завоювання "золота" на Олімпіаді-2024

Третя золота медаль для України: ефектні фото тріумфального бою Хижняка у фіналі Олімпіади-2024