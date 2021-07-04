"Час є": Шевченко прокоментував ситуацію зі своїм майбутнім у збірній України

"Час є": Шевченко прокоментував ситуацію зі своїм майбутнім у збірній України

Керманич "синьо-жовтих" має чинний контракт до кінця 2022 року.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко після завершення виступів на Чемпіонаті Європи-2020 прокоментував ситуацію зі своїм майбутнім.

"Чи залишуся я на своєму посту? Спершу ми повернемося до України. Потім підведемо підсумки, відзвітуємо про виконану роботу. І вже потім як УАФ, так і я ухвалимо рішення. Є час. Ніхто нікуди не поспішає", - цитує Шевченка Sport.ua.

Також головний тренер "синьо-жовтих" висловився про травму півзахисника Руслана Маліновського, яка не дозволила йому зіграти у чвертьфіналі Євро-2020 з Англією.

"У нього травма, яка не дозволила йому взяти участь у сьогоднішній грі. Ми сподівалися, що він відновиться, але у нього дуже болить привідний м'яз.

Він спробував сьогодні вранці потренуватися, але одразу стало зрозуміло, що він ще не відновився. Тому ми навіть не стали включати його до заявки на гру", - сказав Шевченко.

Збірна України розгромно програла Англії з рахунком 0:4 і не змогла пробитися до півфіналу Євро-2020.

і не змогла пробитися до півфіналу Євро-2020. Шевченко очолює "синьо-жовтих" від літа 2016 року. Його контракт діє до кінця 2022-го.

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