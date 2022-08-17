"Частіше використовує яйця": легендарний боксер назвав свого фаворита реваншу Усик - Джошуа

Легендарний боксер Оскар Де Ла Хойя пророкує чемпіону світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександру Усику перемогу у реванші з британцем Ентоні Джошуа.

Багаторазовий ексчемпіон світу в напівсередній вазі Оскар Де Ла Хойя висловився про майбутній реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

"Насправді, мені здається, що вдруге Усик, ймовірно, легше переможе Джошуа.

В Усика сильніше розвинений інстинкт убивці. Якщо Олександр опиниться в нокдауні, то підніметься і нокаутує тебе завдяки своїй мужності. І справа не в мужності, тому що вона є у кожного бійця, який виходить на ринг. Але це щось на кшталт жорсткості, а загалом - це яйця. Ось що це. Звичайно, в обох хлопців є яйця, але я думаю, що Олександр використовує їх частіше", - сказав Де Ла Хойя в інтерв'ю YouTube-каналу Fight Hub TV.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що потрібно знати про бій-реванш між Усиком та Джошуа.

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