Частково задовольнили апеляцію: "Евертону" пом'якшили покарання за порушення фінансового фейрплей

Команді Миколенка повернули 4 з 10 раніше знятих очок.

Незалежна апеляційна рада розглянула апеляцію "Евертона" українського захисника Віталія Миколенка на рішення позбавити клуб 10 очок в англійської Прем'єр-лізі (АПЛ) сезону-2023/24 за порушення правил фінансового фейрплей.

Як повідомляється на офіційному сайті АПЛ, "ірискам" зменшили кількість знятих очок з 10 до 6.

Таким чином, мерсисайдському клубу повернули 4 очки в турнірній таблиці поточного розіграшу чемпіонату Англії.

Відтак після повернення чотирьох залікових пунктів у команди Миколенка стало 25 балів. Це дозволило підопічним Шона Дайча піднятися в таблиці з 17-го місця на 15-те. Відрив "ірисок" від зони вильоту зріс до 5 очок.

До слова, у наступному турі АПЛ мерсисайдський клуб 2 березня прийматиме "Вест Гем".

Нагадаємо, в листопаді минулого року "Евертон" визнали винним у порушенні Правил прибутковості та сталого розвитку (PSRs) Прем'єр-ліги. Незалежна комісія з'ясувала, що "іриски" порушили PSRs у період, що закінчується сезоном-2021/22.

Комісія встановила, що розрахунки клубу за відповідний період призвели до збитків у розмірі 124,5 мільйона фунтів – дозволений ліміт складає 106 мільйонів фунтів.

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